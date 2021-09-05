Gazeteciler, Cemiyet’in kahvaltısında buluştu

Cumartesi günü sabah saat 09.30’da Millet Bahçesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesislerinde verilen kahvaltıya Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Bilal Çevrim, Volkan Sinayuç ile basın çalışanları katıldı.



Neşeli bir ortamda gerçekleşen kahvaltının ardından katılımcılar hep birlikte Millet Bahçesi’ni ve hemen yanında bulunan Çoruminia’yı gezdi.

(Uğur GÖRKEM)

