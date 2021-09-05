Gazeteciler, Cemiyet’in kahvaltısında buluştu
Çorum’da görev yapan yerel ve yaygın medya mensupları ve aileleri, Gazeteciler Cemiyeti’nin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.
Güncel 05.09.2021, 20:00
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Cumartesi günü sabah saat 09.30’da Millet Bahçesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesislerinde verilen kahvaltıya Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Bilal Çevrim, Volkan Sinayuç ile basın çalışanları katıldı.
Neşeli bir ortamda gerçekleşen kahvaltının ardından katılımcılar hep birlikte Millet Bahçesi’ni ve hemen yanında bulunan Çoruminia’yı gezdi.
(Uğur GÖRKEM)
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