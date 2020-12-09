Gazeteciler Cemiyeti İGF’ye üye oldu

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan internet gazetelerinin yeni yasal düzenlemelere hazırlanması amacıyla Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesinde kurulan, İnternet Gazeteleri Federasyonu’na üye olunması kararlaştırıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından ilimiz ve ilçelerinde koordinasyonu sağlamak üzere Çorum İnternet Gazetecileri Başkanlığı’na Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli getirildi.

(Haber Merkezi)