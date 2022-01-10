“Gazeteciler birçok hak kaybına uğradı” 

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Gazetecilerin hakları budandı. Yıpranma hakları ortadan kaldırıldı. Böylesi bir kuşatma altında ülkemiz gazetecileri günlerini kutluyorlar” diyerek, 20 yıllık AKP iktidarı boyunca gazetecilerin birçok baskıya, tutuklamaya ve hak kaybına uğradığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Beyaz, “1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasayı protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı aldılar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 Ocak 1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla sendika binası önünde toplanarak vilayete kadar bir yürüyüş yaptılar. Gazeteciler, patronların boykot kararı karşısında ise sendikanın öncülüğünde, basın adıyla kendi gazetelerini 11–12–13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar.

O tarihten sonra 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, “Bayram” olmaktan çıkarıldı ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başladı” dedi.

Onlarca yıl sonra bugün ülkemize baktığımızda gazeteciler için çok şeyin değişmediğini kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“12 Eylül düzeni ile birlikte gazetecilerin-yayıncıların toplu sözleşme düzeni kullanılamaz hale getirilmiş, sendikal hareket işlevsiz duruma sokulmuştur. İş güvencesi medya patronlarının insafına terkedilmiştir. Gazeteciler ve toplum açısında bugün ise o günlerden farklı değiliz.

Gazetecilerin hakları budandı. Yıpranma hakları ortadan kaldırıldı. Taşeronlaştırma yaygınlaştırıldı. Böylesi bir kuşatma altında ülkemiz gazetecileri günlerini kutluyorlar. 20 yıllık AKP iktidarı boyunca gazeteciler birçok baskıya, tutuklamaya ve hak kaybına uğradı.

Bir başka açıdan ise; Ocak ayı gazeteciler açısından bir kıyım ayıdır. Ocak ayı gazeteciler açısından yas ayıdır. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Abdi İpekçi, Metin Göktepe ve Hrant Dink bu ayda öldürüldü. Onların özgür, bağımsız, gazetecilik anlayışları bugüne ışık tutuyor.

Eğitim Sen olarak çalışan gazetecilerimiz gününü kutlarken, daha özgür, daha bağımsız bir gazeteciler günü diliyoruz.” (Haber Merkezi)

