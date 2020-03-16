Gazeteciler Başkent’te

20 ilden 50 gazeteci, başkentin tarihi ve kültürel ve turistik yerlerini gezdi.

ÇORUM HABER Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Taner Şimşek ve Hakimiyet Gazetesi Muhabiri Fatih Battar’ın da katıldığı buluşma, Ulucanlar Cezaevi Müzesi-Koğuş Salonu’ndaki programla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir’in konuşmalarının ardından Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı. Buluşmaların ilk günü Anadolu Türküleri dinletisinin ardından sona erdi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Başkent’in eşsiz tarihi ve kültürel bölgeleri gezildi. Rehberler eşliğinde tarihi Ankara Kalesi, Roma Hamamı, 2. Meclis Binası’nı gezen gazetecilerin son durağı Ankara’nın yeni gözde mekânlarından olan Beypazarı ilçesi oldu. Beypazarı’nda Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından ağırlanan gazeteciler, ilçedeki tarihi konakları yakından görme fırsatı buldu.

(Taner ŞİMŞEK)