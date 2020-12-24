“Gazeteciler aşıda riskli gruba alınsın”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla gönderilen yazıda, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleriyle birlikte basın mensuplarının da Koronavirüs’e karşı mücadele verdiğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya hitaben yazılan yazıda şu görüşlere yer verildi:

“Sizin de yakından tanık olduğunuz gibi, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimizle birlikte basın mensuplarımız da Koronavirüs’e karşı büyük bir mücadele veriyor. Kamuoyunun haber alma özgürlüğü adına görev yapan meslektaşlarımız, en riskli mesleklerden birini fedakârca gerçekleştiriyor. Süreç içinde binin üzerinde meslektaşımız koronavirüse yakalanarak tedavi görürken, ne yazık ki yaklaşık 20 meslektaşımız da görevi başında coronavirüs sonucu yaşamını yitirmiştir.

Bu gerçekler ışığında, gazetecilik mesleğinin riskleri göz önüne alınarak, aşılamada basın mensuplarının “öncelikli meslek grupları” arasına alınmasını, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak bilgilerinize arz ederiz.” (Haber Merkezi)