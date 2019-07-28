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Gazeteciler Altınkoz’da stres attı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Gazeteciler Altınkoz’da stres attı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:40
Gazeteciler Altınkoz’da stres attı

Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sahil Restoran’da başkan Muzaffer Yıldırım’ın konuğu olan basın mensupları bir arada sohbet etme imkanı buldu.

“SAHİL YOLU BİR AN ÖNCE YAPILMALI”

Oğuzlar’ın daha iyi bir yer haline gelmesi için elinden geleni yaptığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak hizmeti vatandaşlara ulaştırmak istediğini anlattı. Oğuzlarda turizmin gelişmesi için adımlar atmaya çalışıldığını belirten Başkan Yıldırım, ilk olarak ilçeye bir butik otel açılması gerektiğini anlattı. Butik otelin yapılmasının ardından sahip kenarına bungalov evler yapmayı planladıklarını belirten Başkan yıldırım, vatandaşların ırmak kenarında dinlenme imkanını bulabilmeleri onların misafir edilebilmesinin ilçeye büyük katkısı olacağını anlattı. 20 gün içinde sadece restoran bölümüne binin üzerinde misafir geldiğini dile getiren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, sahip yolunun düzenlenmesi ile birlikte gelen misafir sayısının da artacağını, bu yolun ilçeleri birbirine daha iyi bağlayacağı gibi gelişimi de artıracağını kaydetti.

Güzel geçen bir günün ardından Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, basın mensupları adına Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a teşekkür ederek hediye verdi.

(Erkan BAYATLI)

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