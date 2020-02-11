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Gazeteci Ömer Faruk Çiftçi’nin acı günü

Dünya Gazetesi Bölgeler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi hemşerimiz Ömer Faruk Çiftçi’nin babası Sezai Çiftçi (79) hayatını kaybetti.

Gazeteci Ömer Faruk Çiftçi’nin acı günü

Dünya Gazetesi Bölgeler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi hemşerimiz Ömer Faruk Çiftçi’nin babası Sezai Çiftçi (79) hayatını kaybetti.

11 Şubat 2020 Salı 11:38
Gazeteci Ömer Faruk Çiftçi’nin acı günü

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören ve önceki gün evine taburcu edilen Sezai Çiftçi, dün gece sabaha karşı vefat etti.
Cevriye Çiftçi’nin eşi, Ömer Faruk Çiftçi ile birlikte Saliha Yağcıoğlu ve Asuman Akoğlu’nun babaları olan, Galerici Serkan Akoğlu ile Ebru Çiftçi’nin kayınpederi olan Sezai Çiftçi’nin cenazesi bugün (11 Şubat Salı) Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkeze bağlı Kırkdilim köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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