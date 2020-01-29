Gazeteci Naci Aygün halasını kaybetti

Alınan bilgiye göre Alaca Büyükkeşlik Köyü’nden Halil Aygün’ün eşi Nazik Aygün önceki gün hayatını kaybetti.

Cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi morguna kaldırılan Nazik Aygün için vakıf bahçesinde saat 11.00’de cenaze töreni yapıldı. Cenaze Dede Şahin Polat’ın gülbeng ile duaları eşliğinde köyüne götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, CHP il, ilçe, merkez ilçe yöneticileri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının ile köy derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Hacı Bektaş Vakfı’nda Çorum Belediyesi’nden emekli Ali Erdem’in annesi, Ali Turgut ve emekli Astsubay Ali Erdem’in kayınvalidesi Emine Erdem için de tören yapıldı. Emine Erdem’in cenazesi törenin ardından Karacaköy’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)