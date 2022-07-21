“Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” ismi için tören yarın

Basın Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Belediye tarafından, Yeşilyurt semtindeki Beyaz Park olarak bilinen, isimsiz parka “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” isminin verilmesi nedeniyle de, yarın saat 11.00’de bir tören düzenlendi.

12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında kaybettiğimiz ÇORUM HABER’in eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın isminin bu parka verilmesi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin talebi doğrultusunda, 1 Şubat 2022 tarihli Belediye Meclisi toplantısında karar altına alınmıştı.

(Haber Merkezi)

