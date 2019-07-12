Gazeteci Gülbahar Halk, subay Sedat Kaya ile nişanlandı

Meslektaşımız Gülbahar Halk’ın memleketi olan Hatay’da düzenlenen nişan töreninde çiftin nişan yüzüklerini Çorum 360 TV Genel Yayın Yönetmeni duayen gazeteci Servet Seyfettin Mete taktı.

Meslektaşımızın Hatay’daki babaevindeki törende nişan yüzüklerinin takılmasının ardından birlikte pasta kesen çift, daha sonra dans ederek törene renk kattı. Törene katılan çiftlerin yakınları ise tören boyunca çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)