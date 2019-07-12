Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99406
ALTIN
257.533
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1311
EURO
6.3877

Gazeteci Gülbahar Halk, subay Sedat Kaya ile nişanlandı

Çorum’da 360 TV’nin sevilen muhabiri Gülbahar Halk, Çorumlu subay Sedat Kaya ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Gazeteci Gülbahar Halk, subay Sedat Kaya ile nişanlandı

Çorum’da 360 TV’nin sevilen muhabiri Gülbahar Halk, Çorumlu subay Sedat Kaya ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:23
Gazeteci Gülbahar Halk, subay Sedat Kaya ile nişanlandı

Meslektaşımız Gülbahar Halk’ın memleketi olan Hatay’da düzenlenen nişan töreninde çiftin nişan yüzüklerini Çorum 360 TV Genel Yayın Yönetmeni duayen gazeteci Servet Seyfettin Mete taktı.

Meslektaşımızın Hatay’daki babaevindeki törende nişan yüzüklerinin takılmasının ardından birlikte pasta kesen çift, daha sonra dans ederek törene renk kattı. Törene katılan çiftlerin yakınları ise tören boyunca çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Fırtına can aldı, 2 polis yaralandı
Fırtına can aldı, 2 polis yaralandı
Belediye arsaları satılamadı
Belediye arsaları satılamadı
“Hukukun değeri kaybedildiğinde anlaşılır”
“Hukukun değeri kaybedildiğinde anlaşılır”
Hasanpaşa’da hekim eksikliği
Hasanpaşa’da hekim eksikliği
“Suriyelilere 37 milyar dolar harcama hazineye ciddi yük”
“Suriyelilere 37 milyar dolar harcama hazineye ciddi yük”
“Tanıyan herkes seviyor ve her türlü övgüyü hak ediyor”
“Tanıyan herkes seviyor ve her türlü övgüyü hak ediyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim