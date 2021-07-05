Gazeteci Cuma Şahin aracıyla kaza geçirdi

Edinilen bilgiye göre, sabah 09.00 sıralarında Çorum-Ankara Karayolu Karayolları şefliği karşısında bulunan kavşakta meydana gelen kazada, Yeniçağ Gazetesi Çorum Temsilcisi Cuma Şahin aracıyla hareket halinde iken, hatalı sollama yaparak önüne çıkan otomobile çarptı.

Kazada, her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, Cuma Şahin, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

ÇORUM HABER olarak meslektaşımıza, geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

(Volkan SINAYUÇ)

