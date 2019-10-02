Gazeteci çift evlilik yolunda ilk adımı attı

Uzun süredir birlikte çalışan Sevda İnce ve Ali Özdemir, evlilik kararı aldı. Her iki aile tarafının da uygun görmesiyle nişan yüzükleri takıldı.

Emniyet Müdürlüğü’nden emekli, Yeniyol Mahallesi Muhtar Azası Nihat İnce’nin kızı Sevda İnce, Çorum Time İnternet Gazetesi sahibi Ali Özdemir ile nişanlandı.

Necla – Nihat İnce çiftinin kızları Sevda ile Nuriye – Rüfet Özdemir çiftinin oğulları Ali’nin nişan yüzüklerini eski Çorum Milletvekili Adnan Arslan Türkoğlu taktı.

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray’ın da katıldığı nişan töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Meslektaşlarımız Sevda – Ali çiftinin düğün törenlerinin ise önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

ÇORUM HABER İnce ve Özdemir ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)