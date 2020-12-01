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Gazete dağıtımı Cumartesi de devam edecek

Gazeteniz ÇORUM HABER, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günleri de “kamu görevi” olarak, gelişen olayları izleme ve internet sitesi üzerinden hemen, gazete ile de Pazartesi günü kamuoyuna ulaştırma hizmetini sürdürecek.

Güncel 01.12.2020, 23:17
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Gazete dağıtımı Cumartesi de devam edecek

Gazetemizin dağıtımı ise, Cumartesi günü de aynen devam edecek. İşyerini açamayacak olan abonelerimiz, gazetelerini Pazartesi günü her zamanki yerinde bulacaklar. Faaliyetini sürdürecek kuruluşları ve işyerlerini, ev abonelerimizi gazetesiz bırakmamak için bu kararı almış bulunuyoruz.

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