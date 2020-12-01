Gazete dağıtımı Cumartesi de devam edecek

Gazetemizin dağıtımı ise, Cumartesi günü de aynen devam edecek. İşyerini açamayacak olan abonelerimiz, gazetelerini Pazartesi günü her zamanki yerinde bulacaklar. Faaliyetini sürdürecek kuruluşları ve işyerlerini, ev abonelerimizi gazetesiz bırakmamak için bu kararı almış bulunuyoruz.