Gazanfer Saran hayatını kaybetti
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Çorum Merkez Sarimbey Köyü’nden, önceki dönem CHP il yöneticisi Gazanfer Saran toprağa verildi.
Güncel 14.10.2021, 23:04
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Nizamettin ve Çağdaş’ın babaları, Haydar Saran’ın yeğeni, Ufuk Erdem’in eniştesi olan Gazanfer Saran’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.
Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde düzenlenen törenin ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve İlçe yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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