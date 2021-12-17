Gazanfer Özdemir’i kaybettik

Çorum’un tanınmış güreş antrenörlerinden, Antalya televizyonlarının ünlü güreş programları sunucusu Gazanfer Özdemir (72), bu sabah saat 06.30’da, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hayatını kaybetti.

Döneminin ünlülerinden, merhum Çitlili Kazım Pehlivan’ın oğlu, Kadriye Özdemir’in eşi, Ayşegül Taşkın ile Kerep Özdemir’in babaları, Ergin Taşkın ile Kübra Yıldız Özdemir’in kayınpederleri olan Gazanfer Özdemir’in cenazesi, yarın Antalya Varsak Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Varsak Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, güreş camiasına ve eski matbaacılardan olması nedeniyle Çorumlu matbaacılara başsağlığı diler.