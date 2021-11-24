Gazanfer Özdemir yarın açık kalp ameliyatı olacak

Oğlu Kerep Özdemir, bir süre önce kalp rahatsızlığı geçiren ve anjiyo olan babasının, evde istirahati sırasında yeniden fenalaştığını ve yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek, kalpte baloncuk ve kapakçık deformasyonu tespit edildiğini, yarın ameliyata alınmasının programlandığını, A RH + kana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ÇORUM HABER, Gazanfer Özdemir’e geçmiş olsun der, acil şifa dileklerini sunar. (Haber Merkezi)

