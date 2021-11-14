Gazanfer Özdemir kalp krizi geçirdi!

Geçmiş yıllarda, ÇORUM HABER’de Er Meydanı isimli köşesinde, Türk güreşinin efsane güreşçileri ile ilgili yazı dizisi yayımlanan Gazanfer Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu Antalya Şehir Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Anjiyo olan Gazanfer Özdemir’in bilincinin açık, durumunun stabil olduğu, önümüzdeki günlerde yeniden anjiyo olacağı belirtildi.

FEDERASYONDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gazanfer Özdemir’in kalp krizi geçirmesi, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere güreş camiasında da üzüntüyle karşılandı. Birçok sporcu, antrenör ve idareci geçmiş olsun dileklerini paylaşıp üzüntülerini ifade ederken, Türkiye Güreş Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Güreş antrenörü, güreş hakemi ve TV Spor Programı yapımcısı Gazanfer Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak, şu an yoğun bakımda tedavisi süren Gazanfer Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Allah’tan acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ÇORUM HABER de Gazanfer Özdemir’e geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Hüseyin AŞKIN)

