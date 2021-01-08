Gazanfer Eryüksel Wom Tivi’nin konuğu oldu

GAZANFER ERYÜKSEL KİMDİR?

İstanbul’da doğdu. 1963 yılında Oruçgazi İlkokulu’nu, 1970 yılında Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. 1975 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı yıllarda İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi Bölümü’nde öğrenim gördü. 1971’den itibaren İstanbul Üniversitesi korosunda beş yıl repertuar çalışması yaptı. İstanbul Radyosu’nun yayınlarına korist olarak katıldı. Bu dönemde kendi çabasıyla kanun öğrendi.1976 yılından itibaren müzikli oyunlarda kanun çaldı, amatör tiyatro faaliyetlerinde görev aldı. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda müzikli oyunlarda çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun kuruluş sürecinde (Zeliha Berksoy’un Genel Sanat Yönetmeni olduğu dönem) Sahne Direktörü, Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu, efektör ve müzisyen olarak görev yaptı (1990-1993). Ekim 1993’ten itibaren Çorum’a yerleşti. Çorum’da yaşadığı dönemde “Yazılıkaya” adlı derginin kurucu ekibinde bulundu, sanat yönetmeni ve yayın kurulu üyesi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesine bağlı Çorum Meslek Yüksek Okulu’nda İnsan Kaynakları, İşletme, İş ve İnsan İlişkisi dersleri verdi. 2011’de TRT Antalya Radyosu’nda Ramazan ayı boyunca “Yemekler Faslı” adlı yemek edebiyat ilişkisini anlatan programı hazırlayıp Tayfun Yönlü ile birlikte sundu. Ayrıca yine TRT Antalya Radyosu’nda “Yayın Dünyamız” adlı kitap tanıtım programını hazırladı ve sundu. (2011Eylül – 2012 Mart arası). İlk şiiri 1970 yılında Yansıma dergisinin “Günümüz Türk Şiiri Özel Sayısı”nda yayımlandı. Daha sonra eserleri Yeni Adımlar, Varlık, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat, Sonbahar, Yeni Biçim, Eskiz dergileri ile Çorum Haber gazetesinde yer aldı. 1976’da Güngör Dilmen’in Midas’ın Kulakları, 1986’da Nurhan Karadağ’ın Memiş Dayı adlı oyunlarının müziklerini besteledi. 1986’da İstanbul Büyük Şehir Tiyatrolarında sahnelenen Misafir oyunu ile 1986 Avni Dilligil Jüri Özel Ödülü’nü aldı. 1994’te Ahir Zaman Tangoları adlı kitabıyla Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nü Yücelay Sal ile paylaştı. Sükûtun Feryadı şiiriyle Dünya Kitap Şiir Ödülü’ne değer bulundu. 1996’da Hep Çocuk Kalan kitabı ile Dünya Kitap Şiir Ödülü ikinciliğini kazandı. Aşk Hiçlik ve Her Şey ile Çankaya Belediyesi Damar Dergisi 3. İlkbahar Şiir Yarışması’nda birincilik kazandı. Yemek ve edebiyat ilişkisi üzerine süren araştırma sonucu hazırladığı dosya yayımlanmayı bekliyor. Bu araştırmasında yemek kültürünün edebiyata yansımalarını (şiir, destan, mani, bilmece, türkü vb.) derledi. Şair Edebiyatçılar Derneği üyesidir. Şair bugün Antalya’da kanun çalmaya ve şiir yazmaya devam etmektedir.

Kendi özyaşam öyküsünden izler taşıyan, yaşadıkları; çocukluğu, aşkları ve kaygıları ile şairin kendini anlattığı Ahir Zaman Tangoları 1994 yılında Arkadaş Z.Özger Şiir ödülüne layık görülmüştür. Şairliğinin yanı sıra müzisyenliği ile de öne çıkan Gazanfer Eryüksel, şiiri ve musikiyi salt kendi sınırları içine kapatmak yerine yaşamın her anında görme ve paylaşma fikrini savunur.