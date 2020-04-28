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Gayrimenkullerini TSK’ya bağışladı

Çorum merkeze bağlı Hacıpaşa Köyü’nde ikamet eden Zeynep Eken, üzerinde bulunan taşınmaz malları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışladı.

28 Nisan 2020 Salı 11:22
Gayrimenkullerini TSK’ya bağışladı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hacıpaşa Köyü’nde ikamet eden Zeynep Eken, Malatya’nın Arapgir ilçesi Koru köyünde üzerine kayıtlı bulunan tarla, bağ, bahçe ve kargir ev olmak üzere toplam 12 adet taşınmaza ait hisselerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak istedi.
Bunun üzerine Çorum Valiliğince oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulu, Zeynep Eken’in talebini uygun gördü.
Zeynep Eken’in üzerindeki gayrimenkulleri bağışladığına dair belge, Valilik tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu sıkıntılı süreçte göstermiş olduğu büyük fedakârlık ve yardımseverlikten ötürü Zeynep Eken’e teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk dileriz” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 28.04.2020 13:19
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