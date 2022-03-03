“Gayrimenkul alma zamanı”

2021 Ekim ayında yaşanan döviz artışı sebebiyle birçok sektörde olduğu gibi inşaat ve emlak sektöründe de fahiş fiyat artışlarının sıfır başlanacak olan inşaat fiyatlarına yansıdığını ifade eden Emre Hidayet Mert, inşaat sektörünün 200 kalem malzemeden oluştuğu için döviz artışından kaynaklı fahiş artıştan en çok emlak sektörünün etkileneceğini kaydetti.

1 Ocak 2022 tarihi itibari ile inşaat temeline başlayan müteahhit firmanın 123 m2 inşaatı olan bir dairenin bugün ki maliyet fiyatının arsa payı ile birlikte 727 bin TL olarak hesaplandığını anlatan Mert, “Değerli Çorum halkını şuan itibariyle Ekim 2021’de ki maliyet fiyatlarında iken gayrimenkul yatırımı yaparak kazanç sağlamaya davet ediyorum” dedi.

Bugün ultra lüks olmayan bir dairenin maliyetin 727 bin TL olmasının 850 bin TL gibi bir değerlendirmeden piyasaya sunulacağını hatırlatan Emre Hidayet Mert, “Konut faizinin düşmesini bekleyen müşteri şunu da çok iyi bilmelidir ki faiz artışı da konutların fiyat artışına sonuç olarak işlemektedir.

Faizlerin düşmesi de piyasayı yükselişe geçirmektedir. Faizlerin düşmesini bekleyip konut almaktansa mevcut faizlerden konut alıp faiz düştüğü zaman yapılandırmak daha karlı bir yatırım sağlayacaktır. Döviz endeksinden kaynaklı maliyet artışı ve önümüzdeki düşmesi planlanan faizlerden önce gayrimenkul almanın tam zamanı olduğunu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

Şu süreçte döviz veya altın gibi kıymetli para ve madenin yerine gayrimenkul sektöründe yüzde 34 oranın da bir artış olacağının beklendiğini dile getiren Mert, “Yatırımlarınızı gayrimenkul üzerinden değerlendirmeniz her zaman karınıza olacaktır. Tüm gayrimenkul müşterilerine bol kazançlar dilerim” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

