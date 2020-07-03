Gayretli ailesinin acı günü

Emekli hemşire Nermin Gayretli’nin eşi, Astsubay Emre Gayretli’nin ve öğretmen Gamze Gayretli Koca’nın babası olan Yunus Gayretli, Türkler Köyü ve 19 Mayıs İlkokulu’nda müdür olarak görev yapmıştı.

Bir süredir hastanede tedavi gören Gayretli, hayata veda etti.

Yunus Gayretli’nin vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün hastane morgundan alındıktan sonra Cuma namazına müteakip Çorum Merkez Türkler Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.