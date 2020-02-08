“Gayemiz üreten nesil yetiştirmek”

Okulların 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ele alındığı ve ikinci dönem yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Bizim gayemiz tüketen değil, üreten nesil yetiştirmektir. Bu tüketim çağının diğer yüzü üretimdir. Hangi tarafta yer alırsak ulusumuzda buna göre şekillenir. Bu yüzden en çok üreten nesli yetiştirmek vazifesi sizlere düşmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman, üretim boyutunun ilk basamağında yer alan meslek liseleri öncü konumda olmalıdır” dedi.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda meslek liselerinin faaliyetleri her yönüyle değerlendirildi. Milli Eğitim Müdürü Sarı, iyi dilek ve temennilerinin ardından okul müdürlerine teşekkür ederek toplantı sona erdi.

(AA)