Gastroenteroloji’de Özel Hastane farkı

Özel Hastane Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı ilke edindiklerini belirterek, gastroenteroloji branşının da Çorum açısından çok önemli olduğunu, Uzm.Dr. Hakan Akıncı’yı kadrolarına kazandırmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çorum Özel Hastanesi’nin Gastroenteroloji ünitesinde, Uzm.Dr. Hakan Akıncı ile birlikte 3 hemşire, 1 anestezi teknikeri, 2 tıbbi sekreter, 1 personel görev yapıyor.

Dr. Hakan Akıncı, Özel Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum halkının sorunlarına en verimli şekilde cevap vermeye çalışacağını ifade etti.

1982 yılında İstanbul’da doğan Uzm. Dr. Hakan Akıncı, ilk-orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bölümünde ihtisasını , 2016’da ise, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji yan dal ihtisasını tamamladı. Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Evli ve iki çocuk babası.

Alanında deneyimli bir hekim olan Dr. Akıncı, şu işlemleri yapıyor: Anestezili endoskopi ve kolonoskopi, ERCP (Safra yolu hastalıklarının endoskopik tanı ve tedavisi), hemoroidlerin ameliyatsız endoskopik tedavisi (bant ligasyonu ve skleroterapi), polipektomi (mide ve bağırsak polipleri tedavisi), sindirim sistemi darlıklarında (yemek borusu-mide-bağırsak darlıkları) balon ve buji ile genişletme, PEG (Mideye Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi), PEG (mideye endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi), akalazya balon dilatasyonu ve botoks enjeksiyonu, özafagus ve mide Varislerinin endoskopik tedavisi, karaciğer parankim biyopsileri işlemleri.

Teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar ise şunlar: Yemek borusu hastalıkları ve belirtileri, yemek borusundan yabancı cisim çıkarılması, yemek borusu divertikülleri, yemek borusu kanserleri, boğazda takılma, reflü, ağız kokusu, göğüs ortasında yanma hissi, yutma zorlukları ve ağrılı yutkunma, koroziv madde yutulması (çamaşırsuyu, yağ çözücü maddeler vb.), ağızdan kan gelmesi, mide Hastalıkları ve belirtileri; ülser, polip, kanser, gastrit, helicobakter plori, hazımsızlık, bulantı ve kusma, mide ağrısı, karın ağrısı, dirençli mide ağrıları, mide yanması, şişkinlik, geğirme, mideden delici-batıcı yabancı cisim çıkarılması, mide kanamaları, ince bağırsat hastalıkları, çölyak, bağırsak polip ve tümörleri, bağırsak darlıkları, kalın bağırsak hastalıkları; kabızlık, ishal, spastik kolon, rektal kanama, polip, tümör ve divertiküller, iltihap, kolit, Crohn, kansızlık, kanama, anüs hastalıkları, karaciğer, safra yolu ve pankreas hastalıkları, sarılık, hepatit, karaciğer sirozu, safra kesesi hastalıkları. (Haber Merkezi)