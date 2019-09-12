Garip ihalelere rekor izlenme!

Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın Sayıştay raporlarına dayanarak sosyal medya hesabından paylaştığı Çorum Belediyesi ile ilgili “garip ihale” iddiaları, Twitter’da TT (Trend Topik) oldu. Olmayan Aqua Park ve Hayvanat Bahçesi’ne alım ihaleleri yapıldığına ilişkin iddialar, bazı televizyonlarda ve internet sitelerinde de flaş haber olarak yer aldı.

“Ortak akıl yolsuzluklarla mücadele ile olur. Milletin bir kuruşuna sahip çıkarak olur. Üstü kapatılarak değil. Her şeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.” diyen Tuncay Yılmaz, pek çok iddianın yanısıra, Çorum’da olmayan “Aquapark uygulama projesi” için 175 bin liralık hizmet alımı, yine Çorum’da olmayan Hayvanat Bahçesi bakım, onarım, tadilat işi için de 161 bin liralık ihale açıldığını dile getirmişti.

“Olmayan birimlere ihale yapılmış”

denince sosyal medya adeta yıkıldı!

*** “Çorum’da olmayan Aquapark uygulama projesi için 175 bin liralık hizmet alımı, yine Çorum’da olmayan Hayvanat Bahçesi bakım, onarım, tadilat işi için de 161 bin liralık ihale açılmış.”

*** Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın, Sayıştay raporlarına dayanarak sosyal medya hesabından paylaştığı bu bilgiler, Çorum Belediyesi’ni medyada günün konusu haline getirdi.

*** Bu “garip” ihale iddiaları, sosyal medyada en çok izlenen paylaşımlar arasında yer alırken, Twitter’da da TT (Trend Topik) olduğu gözlendi.

Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Sayıştay raporlarına dayanarak, Çorum Belediyesi’nin bazı ihale ve alım işlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunlar içinde özellikle, olmayan Aquapark ve Hayvanat Bahçesi ile ilgili ihale iddiaları, medyada büyük ses getirdi.

Tuncay Yılmaz’ın paylaştığı iddialar özetle şöyle:

TV19’a verilen reklam paralarında çelişkili rakamlar vardır. Aynı iş yapılmasına rağmen farklı ücretler ödenmiştir ve dikkat çeken, işi alan firma sahipleri TV19 ortaklarından kişilerdir. Bu tanıtım organizesi yaklaşık olarak tüm icracı müdürlükler için yapılmıştır. Buradaki bilgiler sadece 2017 ve 2018 yılı bilgileridir. Farklı kalemler altında ve doğrudan teminle ödenen rakamlar burada yoktur.

Tanıtım hizmeti alımları: Spor İşleri Müdürlüğü 159 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 168.500, Tesisler Müdürlüğü 193.500, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 193.500, Fen İşleri Müdürlüğü 188 bin liradır ve ihaleyi alanlar, partili yakınları veya sürekli iş alan firmalardır.