Garip ihalelere rekor izlenme!

Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın Sayıştay raporlarına dayanarak sosyal medya hesabından paylaştığı Çorum Belediyesi ile ilgili “garip ihale” iddiaları, Twitter’da TT (Trend Topik) oldu. Olmayan Aqua Park ve Hayvanat Bahçesi’ne alım ihaleleri yapıldığına ilişkin iddialar, bazı televizyonlarda ve internet sitelerinde de flaş haber olarak yer aldı.
“Ortak akıl yolsuzluklarla mücadele ile olur. Milletin bir kuruşuna sahip çıkarak olur. Üstü kapatılarak değil. Her şeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.” diyen Tuncay Yılmaz, pek çok iddianın yanısıra, Çorum’da olmayan “Aquapark uygulama projesi” için 175 bin liralık hizmet alımı, yine Çorum’da olmayan Hayvanat Bahçesi bakım, onarım, tadilat işi için de 161 bin liralık ihale açıldığını dile getirmişti.
“Olmayan birimlere ihale yapılmış”
denince sosyal medya adeta yıkıldı!
*** “Çorum’da olmayan Aquapark uygulama projesi için 175 bin liralık hizmet alımı, yine Çorum’da olmayan Hayvanat Bahçesi bakım, onarım, tadilat işi için de 161 bin liralık ihale açılmış.”
*** Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın, Sayıştay raporlarına dayanarak sosyal medya hesabından paylaştığı bu bilgiler, Çorum Belediyesi’ni medyada günün konusu haline getirdi.
*** Bu “garip” ihale iddiaları, sosyal medyada en çok izlenen paylaşımlar arasında yer alırken, Twitter’da da TT (Trend Topik) olduğu gözlendi.
Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Sayıştay raporlarına dayanarak, Çorum Belediyesi’nin bazı ihale ve alım işlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bunlar içinde özellikle, olmayan Aquapark ve Hayvanat Bahçesi ile ilgili ihale iddiaları, medyada büyük ses getirdi.
Tuncay Yılmaz’ın paylaştığı iddialar özetle şöyle:
- TV19’a verilen reklam paralarında çelişkili rakamlar vardır. Aynı iş yapılmasına rağmen farklı ücretler ödenmiştir ve dikkat çeken, işi alan firma sahipleri TV19 ortaklarından kişilerdir. Bu tanıtım organizesi yaklaşık olarak tüm icracı müdürlükler için yapılmıştır. Buradaki bilgiler sadece 2017 ve 2018 yılı bilgileridir. Farklı kalemler altında ve doğrudan teminle ödenen rakamlar burada yoktur.
Tanıtım hizmeti alımları: Spor İşleri Müdürlüğü 159 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 168.500, Tesisler Müdürlüğü 193.500, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 193.500, Fen İşleri Müdürlüğü 188 bin liradır ve ihaleyi alanlar, partili yakınları veya sürekli iş alan firmalardır.
- Amasya’da kaplıcada eğitim ve konaklama hizmet alımı 110.250 lira.
- Giyim malzemesi alımı, 133.500 lira. İhaleyi alan firma sahibi partili. İkinci partide 154 bin lira, üçüncü partide 132.900 lira ve yine aynı firma.
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü ek hizmet binası yapım işi 681 bin lira. (Bu paraya nasıl bir bina yapıldı, çok dikkat çekici)
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 aylık araç ve personel hizmet alımı 1 milyon 277 bin 444 lira. İkinci parti 2 aylık 1 milyon 289 bin 541 lira. Üçüncü parti 1 aylık 624 bin 466 lira. Fen İşleri 2 aylık personel hizmet alımı 1 milyon 603 bin 152 lira. Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alımı 2 milyon 36 bin 280 lira. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü araç kiralama hizmet alımı 133 milyon 280 bin lira. İkinci parti 814 bin 530 lira, üçüncü parti 210 bin 615 lira. Aynı turizm şirketi.
- Kargı Mihrihatun Camii tuvalet ve abdesthane tadilatı 101 bin 900 lira. Azapahmet Camii WC ve şadırvan yapımı 379 bin lira. Gündüz bakımevi (kreş) yapım işi (Buharaevler Hz.İbrahim Camii giriş katı) 477 bin lira. Ayşe Hatun Camii tadilat işi 492 bin lira. Karakeçili Mahallesi Ilıca Sokak’ta cami yapım işi 3 milyon 80 bin lira. Kafkasevler Camii ve Uhud Camii tadilat işi 449 bin lira. Dodurga Esentepe Camii abdesthaneleri ve Kuran Kursu yapım işi 248 bin lira. Alaca Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Yeni Cami bahçesi 90 bin 800 lira.
- Zeka oyunu ve kırtasiye malzemesi alımı 113.375 lira. Yardımcı ders kitabı alımı 193.980 lira. Okul çantası alımı 188 bin lira. Kitap alımı 82.140 ve 85.252 lira. Kitap bastırılması hizmet alımı 94.535 lira. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri organizasyon hizmet alımı 151.850 lira.
- Çorum’da olmayan Aquapark uygulama projesi hizmet alımı 175 bin lira.
- Hayvanat Bahçesi bakım-onarım-tadilat yapım işi 161.642 lira. (Nerede ki Hayvanat Bahçesi?)
- 15 Temmuz Şehitleri Müzesi yapım işi 2 milyon 915 bin lira. Kadın ve Gençlik Kültür Sanat Merkezi yapım işi 1 milyon 715 bin lira.
- Mahalle spor salonları yapım işi 5 milyon 330 bin lira. Spor Salonu yapım işi 25 milyon 161 bin lira. Mezbaha yapım işi 15 milyon 253 bin lira. Belediye ek hizmet tesisleri yapım işi 11 milyon 567 bin lira. Kentpark yapım işi 23 milyon 484 bin lira. Terminal bakım-onarım hizmet alımı 202 bin lira. Yeni yapılan İmam Hatip külliyesi-kampüsü ek tesisleri onarım işi 368.604 lira.
- Türk kahvesi alımı 149.500 lira. Sosyal doku analizi hizmet alımı 186.900 lira. (AKP Genel Merkezi’nden talimatla geldiği bildirilen kahve işini yapan aynı firma)
- Özbekistan Buhara’da sempozyum organizasyon hizmet alımı 99.850 lira. 15 Temmuz sempozyumu hizmet alımı 80 bin lira. Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik, Kardeşlik Sempozyumu hizmet alımı 192.500 lira. Çorum Tanıtım Günleri hizmet alımı 189.500 lira. Bir başka Çorum Tanıtım Günleri hizmet alımı 187.850 lira. Kültür gezileri organizasyonu hizmet alımı 3 milyon 589 bin lira. Ramazan etkinlikleri organizasyon hizmet alımı 99.730 lira. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası organizasyon hizmet alımı 54.100 lira. Dekorasyon, tefrişat ve mefruşat malzemesi alımı 137.500 lira.
- Bir yıl içerisinde alınan bayrak miktarı 276.340, Türk bayrağı, yağmurluk ve basılı malzeme alımı 181.840 lira. Türk bayrağı alımı 94.500 lira.
- Ortak akıl yolsuzluklarla mücadele ile olur. Milletin bir kuruşuna sahip çıkarak olur. Üstü kapatılarak değil. Her şeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Elvan YILMAZ