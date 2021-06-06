Garip Dede Sokak asfaltlanıyor

Kıbrıs Caddesini ve Gazi Caddesini rahatlatacak olan Garip Dede Sokak, geçtiğimiz sene sonunda başlayan çalışmalarla 15 metreye genişlemiş, sokakta bulunan 6 binanın kamulaştırmasının ardından yol açma çalışmasına başlamıştı. Çorum Belediyesi, kazı ve dolgu çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarını da başlattı. Yapılacak bu yeni bağlantı yolunun Gazi Caddesi ve Kıbrıs Caddesi trafiğini rahatlatacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kazı ve dolgu çalışmalarını tamamladığımız Garip Dede sokağında asfalt çalışmalarını başlattık. Bu bağlantı yolu trafiğe açıldığında, Kıbrıs Caddesi İle Bahabey Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak. Hemşehrilerimizin ulaşım imkânlarını daha konforlu hale getirmek için aşkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.