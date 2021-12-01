Garip Dede Sokağı’na çeşme ve arsana taşı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un yetiştirdiği büyük kültür insanı, eğitimci-metal sanatçısı Hasan Tuluk’la, Garip Dede Sokağı’nda yapımı planlanan özgün kavşak projesi üzerine sohbet etti.

Kavşağa, çeşme ve arsana taşı ile orijinal bir görünüm kazandırılacak.

Başkan Aşgın, “Şehre zarif dokunuşlar yapmaya, güzelliğe dair ne varsa gergef işler gibi bu şehre nakşetmeye devam ediyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

