“Gardenya Pattiserie” törenle hizmete girdi

Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 30 adresinde faaliyet gösterecek olan “Gardenya Pattiserie”nin açılışına AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile çok sayıda davetli katıldı.

İşletme Müdürlüğü’nü Ümit Keleş’in yapacağı “Gardenya Pattiserie”nin dünya lezzetlerini Çorumluların ayağına getireceği belirtildi. Müftü Biçer’in duasının ardından Milletvekili Ceylan ve protokol üyeleri işletmenin kurdelasına keserken, daha sonra içine girerek ürünler hakkında da bilgi aldılar.



Pastane ve kafeterya olarak hizmet verecek olan “Gardenya Pattiserie”nin onlarca çeşit kurabiye, pasta ve tatlı çeşitleri ile güleryüzlü ve deneyimli personeli ile hizmet vereceğini söyleyen Ümit Keleş, “Birbirinden lezzetli ürünlerimiz ile saygıdeğer Çorumlular’ın hizmetindeyiz. Tüm hemşehrilerimizi birbirinden güzel ürünlerimizin tadına bakmaya davet ediyorum” dedi.

Mehmet Köse ve Muhammet Karaköse de tüm Çorum halkını doğum günü, düğün, nişan ve resimli özel gün pastaları başta olmak üzere kişiye özel tasarımlar, ekler, yaş ve kuru pasta ile sütlü tatlı çeşitlerini tatmaya davet etti.

İşletmenin Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek Allah’ın hayırlı ve bereketli kazanç nasip etmesi temennisinde bulunan Milletvekili Ceylan ve protokol üyeleri Mehmet Köse ve Muhammed Karaköse’ye tebrik etti.



(Haber Merkezi)