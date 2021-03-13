“Gardenya Pattiserie” bugün hizmete giriyor

Mehmet Köşe ve Muhammet Karaköse’nin sahibi olduğu “Gardenya Pattiserie” bugün düzenlenecek olan törenle hizmete girecek.

Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 30 adresinde faaliyet gösterecek olan “Gardenya Pattiserie” bugün saat 13.30’da protokol üyelerinin katılacağı bir törenle açılacak.

Mehmet Köşe ve Muhammet Karaköse, hem pastane hem de kafe olarak hizmet verecek olan Gardenya Pattiserie’ye tüm Çorum halkını beklediklerini dile getirdiler.

(Haber Merkezi)

