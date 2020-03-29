Ganyan ve iddia bayileri kapatıldı

Valilik Toplantı Salonu’nda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden yapılan olağanüstü toplantılarda Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılım gösterdiği ve salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Salgından ülkemizi ve vatandaşları koruyarak yayılmasını engellemek için bir çok tedbire başvurulduğu belirtilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantıları sonrasında alınan kararlar ise Valilik tarafından kamuoyuna açıklandı.

Vatandaşların alınan önlemlere istisnasız uymasının salgının etkisinin kırılması için büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada alınan kararlar ise şu şekilde duyuruldu; “Pazarlarda gıda maddeleri dışında hiçbir ürünün satışına izin verilmemesi; giyim ve oyuncak gibi eşyaların satıldığı sosyete pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması; pazar yerindeki temel gıda ürünlerine vatandaşın dokunmaması; pazar tezgahları arasındaki mesafenin en az 3 metre olması; pazarlarda kontrollerin sıklaştırılması; pazarcıların hijyen koşullarına uygun poşetleme yaparak satış yapması; pazarların en geç 19.00’da kapatılması; İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarının ertelenmesi; mevsimlik işçilerin çalışma alanlarının kontrol edilmesi; tarım işçilerini ulaşım koşullarının kontrol edilmesi; çiftçilerin üretim alanlarının denetlenmesi; aile sağlığı merkezlerinde 08.00-10.00 saatleri arasında sadece koruyucu sağlık hizmetlerinin (aşı, bebek takibi, gebe lohusa izlemleri), saat 10.00’dan sonra ise muayene işlemlerinin yapılması; kargo, ambar ve taşımacılık firmalarının; kargo, mektup dağıtımı, eşya ve malzeme nakli ile kasiyer, kurye, tahsildar olarak görev yapan çalışanların, müşteriler ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak surette koruyucu eldiven ve maske kullanması; halen faaliyette bulunan iddia ve ganyan bayilerinin de ikinci bir emre kadar kapatılması; ayrıca bakkal, büfe ve akaryakıt istasyonlarının parçası olan akaryakıt satışının pos cihazıyla yapıldığı, yiyecek-içecek satışı ve lavabo hizmetlerinin sunulduğu işletmelerin faaliyetinin 09.00-21.00 saatleri arasındaki çalışma saatleri kısıtlamasından muaf tutulması kararı alındı.

Çorum’u 8 ilçeye bağlayacak olan Çevreyolu Osmancık yolu geçişi üzerine yapılması planlanan kavşak düzenlemesinin içerisinde yer alan mezarlık alanı işaretli yerdeki değişiklik de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde kabul edildi. Buna göre geçtiğimiz yıllarda mahalle olan Bayat’da bulunan mezarlık alanı ilimizin yeni mezarlık alanı olarak işaretlendi.

Çorum Belediye Başkanlığı’nın 24.03.2020 tarihli ve 8958 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediye Başkanlığı’na ait merkez Ulukavak Mahallesi 3101 ada 10 nolu parselde bulunan mezarlık vasfındaki taşınmaza ilişkin vasıf değişikliği yapılabilmesi amacıyla, Bayat Mahallesi 4620 ada 38 parselde bulunan 5333,28 m2 yüzölçümlü alanın eşdeğer vasıflı defin alanı olarak belirlenmesine karar verilmesinin talep edildiği, Belediye Başkanlığı’nca yapılan inceleme neticesinde Bayat Mahallesi 4620 ada 38 nolu parselde bulunan alana defin yapılabilmesi açısından 19.01.2010 tarihli 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, belirtilen alanın Ulukavak Mahallesi’ndeki mezarlık vasfındaki alanla eşdeğer olduğu ve yeni defin alanının Bayat Mahallesi’ndeki yer olarak belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)