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GANİK, şekerleme sektöründe “Karadeniz Bölge Birincisi” oldu

Çorum’u “gururlandıran” sanayi kuruluşlarından Ganik Şekerleme, KOSGEB’in 2021 yılı Türkiye genelindeki işletme değerlendirmelerine göre, ürün satışı ve çalışanların prim gün sayısı bakımından Karadeniz Bölge Birincisi oldu. Rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. 

Güncel 20.07.2022, 00:06 20.07.2022, 00:52
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GANİK, şekerleme sektöründe “Karadeniz Bölge Birincisi” oldu

Ganik Şekerleme Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıarslan, dengeli ve sağlıklı beslenme açısından ürünlerinde yapay malzeme kullanmadıklarını, Çorum bölgesinde yetişen, özellikle de organik çevre şartlarında üretilen meyveleri tercih ettiklerini söyledi. 
Önümüzdeki süreçte makine parkurunu genişleteceklerini belirten Sarıarslan, yurtdışı pazarlarına daha fazla ve daha çeşitli ürünler göndermeye başlayacaklarını, bölge birinciliğini aşarak ülke birinciliğini hedeflediklerini ifade etti. 


KOSGEB 2021 yılı Türkiye geneli “İşletme Değerlendirme Raporu” sonuçları açıklandı. Buna göre İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Ganik Şekerleme Firması. Karadeniz Bölgesi 1. si oldu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Türkiye İşletme Değerlendirme Raporu’na göre; 2021 yılı şekerleme sektöründe ürün satışları ve işletmede çalışan prim gün sayısına göre Ganik Şekerleme firmasının Karadeniz Bölgesinde 1. olduğu, ülke genelinde ise ilk sıralarda yer aldığı bilgisi verildi. 

KOSGEB MÜDÜRÜ YILDIZ’IN TEŞEKKÜRÜ
Konu hakkında KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, işletmeyi ziyaret ederek kazanılan başarıdan dolayı firma yöneticilerine teşekkür etti. Yıldız,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan raporu da Ganik Firması Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıarslan’a verdi.
KOSGEB raporu hakkında değerlendirmede bulunan Selim Sarıarslan şöyle dedi: 
“1953 yılından bu zamana kadar sektörün içerisindeyiz. Bir insan ömrü kadar bu işe emek verdik. Kalite, lezzet, aroma ve çeşit için ürün geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarını önemsedik. Kaliteli hammadde kullanarak kaliteli ürün elde edebildik. Kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza yediremeyeceğimiz hiçbir ürünü piyasaya vermedik. İnsanların sağlıklı beslenmesini hedefleyerek sofralardaki yerimizi aldık. Ürünlerimizle ulaştığımız her sofrada kalite ve uygun fiyat politikamız sayesinde kalıcı olduk. Hiçbir zaman durmadık, hem kendimizle hem de rakiplerimizle yarıştık. KOSGEB verileri ve araştırmaları sonucunda sektörümüzde Karadeniz Bölgesinde 1. olduğumuzu öğrendik.

“BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ DİKKATE ALIYORUZ”
Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını önemsiyoruz. İnsanların beslenme alışkanlıklarında değişimler yaşanıyor. Raflardan ürün tercihinde, görsellikle beraber artık kalite de aranıyor. Özellikle gençler bu işleri çok iyi takip ediyor. Bu nedenle hedef kitlemizin beklentilerini ve tercih nedenlerini çok dikkatli gözlemliyoruz. Onların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri açısından ürünlerimizde yapay malzeme kullanmıyoruz. Çorum bölgesinde yetişen özellikle de organik çevre şartlarında üretilen meyveleri tercih ediyoruz. Bunun farkını da ürünlerimizin tat ve aromalarına yansıdığında görüyoruz. Lezzetlerimizle daha fazla kişi tanışsın diye çok küçük kâr marjlarını tercih ediyor, kanaatkâr davranarak sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Değişen piyasa şartlarında bu zaman kadar ulaştığımız sofralardan ayrı kalmak istemiyor, müşterilerimizin her zaman yanında olmayı düşünüyoruz. Zira bizim özverili çalışmalarımız kadar müşterilerimizin bize güveni sayesinde markalaştığımızı biliyoruz. Onlara karşı minnet ve şükran duygularımızı her zaman koruyoruz.

“ÜRÜN LEZZETİ VE UYGUN FİYAT POLİTİKASINDAN ÖDÜN YOK”
Başarıya giden yolda çalışanlarımızla birlikte ekip olduğumuzu biliyoruz. İşimizin başında duruyor tüm süreci yakinen takip ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanlarımızı mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Üretimde bizimle aynı heyecanı taşıyan hiçbir personelimizin işine son vermiyoruz. Maliyetlerimizin artmasına rağmen işçi çıkarmıyor veya üretimi düşürmüyoruz. Üretim makinalarımızı modernleştiriyor, yeni ürünlerle market raflarını zenginleştiriyoruz. Ganik marka kalitesini hep koruyor, ürün lezzeti ve uygun fiyat politikasından ödün vermiyoruz. Önümüzdeki süreçte makine parkurumuzda yaptığımız ilave değişikliklerle birlikte yurtdışı pazarlarına daha fazla ve farklı çeşitlilikte ürünler gönderebileceğiz. Böylelikle KOSGEB verilerine göre ulaştığımız bölge birinciliği yanında gelecekte ülke genelinde de birinci olmayı ve o konumda sürekli kalmayı hedefliyoruz.

“İLİMİZE DAHA FAZLA İSTİHDAM, ÜLKE EKONOMİSİNRE DAHA FAZLA KATKI”
KOSGEB tarafından tescillenen başarımızı öncelikle çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere bayilerimizle ve ürünlerimizin kalitesine güvenerek sofralarına taşıyan tüm halkımızla paylaşmak istiyoruz. Gelecek yıllarda bölge birinciliğimizi sürekli kılmayı, ülke genelinde başarılarımızı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. İlimize daha fazla istihdam sağlamayı, Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı yapmayı, Ganik kalite ve lezzetini daha fazla sofraya taşıyarak daha fazla insanımızın ürünlerimizle tanışmasını istiyoruz. KOSGEB personelini de böylesi teşvik edici çalışmalarından dolayı kutluyoruz.”

(Haber Merkezi)
 

#Ganik Şekerleme #Karadeniz Bölge Birincisi #Selim Sarıarslan #İşletme Değerlendirme Raporu
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