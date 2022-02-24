“Ganik, istihdamını 3 yıl içinde 500 kişiye çıkarmayı hedefliyor”

Çorum'a büyük katma değer sunan Ganik Şekerleme’yi üretimde hijyen ve istihdama sundukları katkıdan dolayı tebrik eden Tarım Müdürü Sarı; “Ganik Şekerleme ülkemizde ve yurtdışında adından söz ettirmesi bizleri gururlandırıyor. Kurum olarak başarılarından dolayı kendilerini plaket ile ödüllendirmeyi uygun gördük. Şu ana kadar desteğimizi sunduk, bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ganik Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Sarıaslan ise; Biz şirket olarak yakın çalışmaya önem veriyoruz. Ganik 1953 yılında şekerci Hacı Ali tarafından İskilip ilçesinde kuruldu. 1953 yılında üretime başlayan Ganik şu anda AR-GE'ye ağırlık veren modern bir işletme haline geldi. Ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışına çalışmaktayız.

40 bin metrekare üzerinde kurulu olan tesisimizde 200'ün üzerinde lokum çeşidi, reçeller, tahin ve pekmezler, fındık kreması, marmelat ve süt reçeli çeşitleri ile üretim gerçekleştirmektedir. Üç kardeşin ortak çalışması ile yürüyen 200 kişi istihdam sağlayan şirketimizde önümüzdeki 3 yılın sonundaki hedefimiz 500 çalışan istihdamı ile ilimize katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

