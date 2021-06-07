Gamze Taşcıer Çorum’da
Güncel 07.06.2021, 00:30 07.06.2021, 02:32
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CHP Ankara Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşcıer, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve partililerle buluşmak üzere bugün Çorum’da olacak.
CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Gamze Taşcıer, saat 13.00’de parti binasında basın toplantısı düzenleyecek. Partililerle de sohbet edecek olan Taşcıer, daha sonra sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret edecek. (Haber Merkezi)
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