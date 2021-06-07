Gamze Taşcıer Çorum’da

CHP Ankara Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşcıer, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve partililerle buluşmak üzere bugün Çorum’da olacak.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Gamze Taşcıer, saat 13.00’de parti binasında basın toplantısı düzenleyecek. Partililerle de sohbet edecek olan Taşcıer, daha sonra sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret edecek. (Haber Merkezi)

