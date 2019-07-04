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Gamze & Elvan çifti hayatlarını birleştirdi

Gamze Korkmaz-Elvan Zavır çifti muhteşem bir törenle dünyaevine girdiler.

Gamze & Elvan çifti hayatlarını birleştirdi

Gamze Korkmaz-Elvan Zavır çifti muhteşem bir törenle dünyaevine girdiler.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:26
Gamze & Elvan çifti hayatlarını birleştirdi

Çorum’un önde gelen medikal firmalarından Barışmed Tıbbi Malzeme ve Cihazlar Şirketi’nin sahipleri Deniz Korkmaz ve Barış Korkmaz’ın kardeşi Gamze Korkmaz hayatını Bayat’ta öğretmenlik yapan Elvan Zavır ile birleştirdi.

Saime-Kemal Korkmaz çiftinin kızları Gamze Korkmaz ile Nur-Ertuğrul Zavır çiftinin oğulları Elvan Zavır, haftasonu Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdiler. Büyük bir coşku içerisinde geçen düğün töreni gece geç saatlere kadar sürdü.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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