Gamze Devrim Cücenoğlu, Avrasya Tiyatrolar Birliği Proje Koordinatörü

18 Temmuz 2019 tarihinde kaybettiğimiz Çorum’un yetiştirdiği dünyaca ünlü oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun kızı Gamze Devrim Cücenoğlu, Avrasya Tiyatrolar Birliği Proje Koordinatörlüğü’nü üstlendi.

Kısa adı ETA olan Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin İstanbul’da yapılan toplantısında, 2022 yılının Nisan ayında “Tuncer Cücenoğlu Günleri” etkinliğinin düzenlenmesi kararlaştırılırken, Kuruluş Komitesi’nin adı Yönetim Kurulu olarak değiştirildi ve Rui Madeira Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

ETA bünyesindeki tiyatroların ortak projeler geliştirmeleri, yönetmen, oyuncu, teknisyen ve öğrenci değişimi kararlarının da alındığı toplantıda, uluslararası bir tiyatro festivali düzenlenmesi görüşü de benimsendi. (Haber Merkezi)

