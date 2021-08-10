Gamze & Davut çifti hayatlarını birleştirdi

Ceylan, Ahlatcı ve Aşgın uzun yıllardır beraber siyaset yaptıkları ve aynı yolda yürüdüklerini belirttikleri Muharrem ve Leyla Partici çiftinin oğlu Davut ile Hamza ve Leyla Tekeli çiftinin kızları Gamze’nin geçtiğimiz günlerde İnci Restaurant’ta düzenlenen düğün törenlerine katıldılar.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ile Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer de nikah şahidi oldu.

Partici ve Tekeli ailelerini tebrik eden Ceylan, Ahlatcı ve Aşgın, genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini ileterek “Ailelerimizi böyle güzel evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Rabbim, kıymetli evlatlarımıza vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven ve ezanına sahip çıkan evlatlar yetiştirmeyi; ebeveynlerinize de hayırlı torunlar sevmeyi nasip eylesin” görüşüne yer verdiler.

(Süleyman ERDEN)

