GAMER Toplantısı yapıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde GAMER Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde Ankara yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde faaliyet gösteren İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çalışmaları ele alındı.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, yönetimindeki GAMER Değerlendirme Toplantısı’nda çeşitli konular ele alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

