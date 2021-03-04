Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde Ankara yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde faaliyet gösteren İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çalışmaları görüşüldü.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Vali Çiftçi, yönetimindeki GAMER Değerlendirme Toplantısı’nın ardından ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nde inceleme yapıldı.



(Haber Merkezi)

