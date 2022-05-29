Galip Deniz güven tazeledi

Buhara Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını Dernek Başkanı Galip Deniz yaparak bugüne kadarki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği olarak büyük bir aile olduklarını söyleyen Galip Deniz; “Elele gönül gönüle diye çıktığımız kutlu yolda Genel Başkanımız Mustafa Işık ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile ilk genel kurulumuzu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremizin hayırlı olması dileğiyle destek olan katılan şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Genel kurulda daha sonra gündem maddeleri okunarak kabul edildi. Son olarak ise seçimlere geçildi. Buna göre Galip Deniz ve yönetimi oybirliği ile yeniden göreve seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

