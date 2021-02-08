Galeride farklı konsept

Baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Elvan Kabakcı, 350 metrekarelik showroom ile şık ve nezih bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Aynı zamanda güneş enerjisi sektöründe ve ahşap kapı imalatı alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Kabakcı, yaklaşık çeyrek asırdır kaliteden ödün vermeden hizmetlerini sürdürdüklerini, ikinci el ticari ve binek otolarda çok çeşitli marka ve modelleri müşterilerinin beğenisine sunduklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)