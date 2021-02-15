Flaş HaberGalericiler sitesinde vurulmuş halde bulundu
Galericiler sitesinde vurulmuş halde bulundu
Çorum'da polis ekipleri devriye görevindeyken yol kenarında bir kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.
Güncel 15.02.2021, 22:10 16.02.2021, 01:32
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Alınan bilgiye göre Oto Galericiler Sitesi'nde devreyi görevi yürüten polis ekipleri, Aziz Ö'yü silahla vurulmuş halde yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Aziz Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aziz Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahı da plakasız bir otomobilde ele geçirdi.
Kaynak: (AA)
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