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Galericiler Sitesi yanına 36 yeni işyeri
Güncel 06.01.2022, 23:43
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Çorum Oto Galericiler Sitesi’nde bir grup esnaf, sitenin yanına 36 yeni işyeri yapmak için harekete geçti.
Galerici esnafından Öz Otomobil sahibi Feyzullah Özünel, Güvenç Otomobil sahibi Bahtiyar Güvenç ve Bayram Aykar’ın işbirliğinde yapılacak olan 36 işyeri için dün bir tören düzenlendi.
Toplamda 93’er metrekare olan işyerlerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
(Taner ŞİMŞEK)
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