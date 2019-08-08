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Galericiler modern bir siteye daha kavuşacak

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, Oto Galericileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve S.S. Çorum Oto Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık, galerici esnafını yeni ve modern bir siteye kavuşturmak adına başlattıkları çalışmanın sürdüğünü söyledi.

Galericiler modern bir siteye daha kavuşacak

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, Oto Galericileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve S.S. Çorum Oto Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık, galerici esnafını yeni ve modern bir siteye kavuşturmak adına başlattıkları çalışmanın sürdüğünü söyledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:40
Galericiler modern bir siteye daha kavuşacak

Yeni yapmayı planladıkları Oto Galericiler Sitesi için çalışmaların devam ettiğini ve 40 dönümlük alan üzerinde 84 adet yeni işyerinin olmasının planlandığını anlatan Fahri Yandık, mevcut site içerisinde büyüme alanı olmadığını hatırlattı.

Yeni çıkan kanun ile birlikte yetki belgesi almak için işyeri zorunluluğunun kanunlaştığını belirterek mevcut Çorum Oto Galericiler Sitesi’nin etrafındaki alanların Hitit Üniversitesi Güney Yerleşkesi Sağlık Kampüsü'ne devredildiğini, Güney Kampüsü'ne devredilen alanın da ortama 481 dönümlük bir alan olduğunu söyleyen Yardık, “Bizler de bu bağlamda meslektaşlarımızın talepleriyle yeni bir kooperatif kurarak ticaret merkezlerinin toplu olduğu alanı tercih edip çalışmalarımıza tüm hızla devam etmekteyiz. Planladığımız alanda toplamda 84 adet yeni iş yeri, sosyal donatıları olan, PTT şube yeri, noter, mini market, kafeterya, lokanta, mescit ve expertiz yeri gibi donatıları içinde kapsayan 40 dönümlük güzel bir proje ile resmi işlemlerimizi hızla tamamlayarak ilerlemekteyiz. Yeni setimizde esnafımız 100 metrekare kapalı ve 100 metrekare açık alana sahip olacaktır. Trafik sorunu olmayan, ticaret merkezlerinin olduğu Gıda Toptancıları, Buğday Pazarı, Sebze ve Meyve Hali, kamyon garajı, Traktörcüler sitesi gibi toplu işyerlerinin hemen yanında olması, Ankara ve Karadeniz'i bağlayan Çevreyolu’na yakın olması da göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Bizlere bu bağlamda yardımcı olan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Yapılan her iş Çorum şehrinizin büyümesi esnafımızın kazanmasını doğrultusundadır” dedi.

(ADVERTORİAL)

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