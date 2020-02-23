Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
116829
ALTIN
323.226
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9206
EURO
6.6031

Galerici esnafının isteğini Belediye yerine getirdi

Çorum'a modern bir oto pazarı kazandıran Çorum Belediyesi, alıcı ile satıcının işini kolaylaştırmak için araçlar için çizilen bölümleri numaralandırdı.

Galerici esnafının isteğini Belediye yerine getirdi

Çorum'a modern bir oto pazarı kazandıran Çorum Belediyesi, alıcı ile satıcının işini kolaylaştırmak için araçlar için çizilen bölümleri numaralandırdı.

23 Şubat 2020 Pazar 21:20
Galerici esnafının isteğini Belediye yerine getirdi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmaları şehrin tüm kesimleriyle istişare içerisinde gerçekleştirdiklerini, galerici esnafının isteğini de Belediye olarak yerine getirdiklerini söyledi. Çorum’a yakışır bir oto pazarı yaptıklarını ve hizmete sunduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında Oto Galericiler Sitesi yanında yer alan oto pazarını asfaltladık ve çok güzel bir pazar haline getirdik. Oto Galericiler Sitesi Başkanımızın ve alım satan yapan esnaf ve hemşehrilerimizin araçlar için çizilen çizgilerin numaralandırılması yönünde bir talebi vardı. Onu da yerine getirdik. Araç satacak ve alacak kişilerin aracı koydukları bölmenin numarasını söyleyerek birbirlerini bulmaları daha da kolay olacak” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum esnafının önünü açacak her türlü çalışmayı bundan sonra da gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

AŞGIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Oto Galericiler Sitesi Başkanı Fahri Yandık, Çorum Oto Pazarı’nın numaralandırılması nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Yandık sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz aylarda oto pazarımızı asfaltlayarak bizleri çamur ve tozdan kurtarıp şimdi de oto pazarına gelen müşterilerin birbirlerini daha kolay bulmaları için numara verilmesini sağlayan Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın başkanım başta olmak üzere tüm başkan yardımcılarımıza ve Çorum Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sezaryen ne zaman gerekli olur?
Sezaryen ne zaman gerekli olur?
“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı
“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı
“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”
“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”
“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"
“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"
Çiftçilere tarla faresi uyarısı
Çiftçilere tarla faresi uyarısı
HİTÜ’de piyano resitali
HİTÜ’de piyano resitali
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim