Galerici esnafının isteğini Belediye yerine getirdi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmaları şehrin tüm kesimleriyle istişare içerisinde gerçekleştirdiklerini, galerici esnafının isteğini de Belediye olarak yerine getirdiklerini söyledi. Çorum’a yakışır bir oto pazarı yaptıklarını ve hizmete sunduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında Oto Galericiler Sitesi yanında yer alan oto pazarını asfaltladık ve çok güzel bir pazar haline getirdik. Oto Galericiler Sitesi Başkanımızın ve alım satan yapan esnaf ve hemşehrilerimizin araçlar için çizilen çizgilerin numaralandırılması yönünde bir talebi vardı. Onu da yerine getirdik. Araç satacak ve alacak kişilerin aracı koydukları bölmenin numarasını söyleyerek birbirlerini bulmaları daha da kolay olacak” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum esnafının önünü açacak her türlü çalışmayı bundan sonra da gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

AŞGIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Oto Galericiler Sitesi Başkanı Fahri Yandık, Çorum Oto Pazarı’nın numaralandırılması nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Yandık sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz aylarda oto pazarımızı asfaltlayarak bizleri çamur ve tozdan kurtarıp şimdi de oto pazarına gelen müşterilerin birbirlerini daha kolay bulmaları için numara verilmesini sağlayan Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın başkanım başta olmak üzere tüm başkan yardımcılarımıza ve Çorum Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)