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Gagavuzya’ya malzeme yardımı

Sungurlu Belediyesi, Moldova sınırları içerisinde yer alan Gagavuz özerk yönetimindeki gençlere malzeme desteği sağladı.

Güncel 11.11.2020, 22:04
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Gagavuzya’ya malzeme yardımı

Söz konusu yardımla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, “Sungurlu Belediyesi olarak Gagavuzya Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan evlatlarımıza folklor, spor malzemesi ve eğitim malzemeleri yardımında bulunduk. Soydaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi. (Haber Merkezi)

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