Furkan’ın bisiklet hayali gerçek oldu

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri, beraberlerinde Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile birlikte Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etti. Burada Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ile görüşen Galip Deniz, Furkan Avuncu’ya da doğumgünü sürprizi yaptı. Avuncu için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katılan Şehit Aileleri Derneği yöneticileri özel çocuğun bisiklet hayalini de gerçekleştirdi.

Emine Çelen, bugüne kadar yanlarında olan Galip Deniz ve yönetimine üyeleri adına teşekkür etti. Çelen amaçlarının ailelerin ve masum yavruların yüzünde bir tebessüm olmak olduğunu sözlerine ekledi.



(Uğur GÖRKEM)