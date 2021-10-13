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Funda Çalbıyık’ın babaannesi vefat etti 

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Doç.Dr. Murat Çalbıyık’ın eşi Funda Çalbıyık, 83 yaşındaki babaannesi Pakize Aydoğdu’yu kaybetti. 

Güncel 13.10.2021, 19:13
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Funda Çalbıyık’ın babaannesi vefat etti 

Cansever ve Kandefer Aydoğdu ile Funda Çalbıyık’ın babası Nesimi Aydoğdu’nun anneleri olan Pakize Aydoğdu, kalp yetmezliği nedeniyle sabah Ankara’da vefat etti; cenazesi, Ankara’dan getirilerek ikindi namazından sonra Evcikuzkışla köyünde toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
 

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