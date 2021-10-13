Funda Çalbıyık’ın babaannesi vefat etti 

Cansever ve Kandefer Aydoğdu ile Funda Çalbıyık’ın babası Nesimi Aydoğdu’nun anneleri olan Pakize Aydoğdu, kalp yetmezliği nedeniyle sabah Ankara’da vefat etti; cenazesi, Ankara’dan getirilerek ikindi namazından sonra Evcikuzkışla köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

