Fulya Omaç, İzmir Kent Federasyonu Yönetim Kurulu’nda
Güncel 25.05.2022, 19:40
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ÇORUM HABER dostu, İzmirli gazeteci Fulya Omaç, 20 yıldır üyesi olduğu İzmirliler Derneği’nin de çatısı altında olduğu İzmir Kent Federasyonu’nun Yönetim Kurulu’na seçildi.
Fulya Omaç, “İzmir için hepimiz elimizi taşın altına koyup, İzmir'in tarihi, kültürü, turizmi, ekonomisi, sağlığı, eğitimi, trafiği gibi alanlarda çalışmalar yapacağız” dedi.
(Haber Merkezi)
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