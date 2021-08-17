“Fukarayım, açım, bittim diyenler birilerinin figüranı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, muhalefet partilerinin dışarıdan adam tutturarak, ‘ekonomi kötüye gidiyor’ diye çığırtkanlık yaptırdığını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme amacıyla geldiği Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Özhaseki, “Birileri, gittikleri il ve ilçelerde, bu durum benim şehrimde de yaşandı, dışarıdan tuttukları bir takım figüranları ‘iş kötüye gidiyor’ diye bağırtıyor. Orada kendilerine göre bir ortam oluşturup, kendi partilerinden 5-6 kişiyi meydana çıkarıyorlar, bir de uyduruk televizyonlara konuşuyorlar. Gerçek esnafla uzaktan yakından ilgisi yok. ‘Fukarayım, açım, bittim’ diyenin, son model araçların önünde veya alkol masalarında fotoğrafları çıkıyor. Yapmaya çalıştıkları algı operasyonlarını da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar” dedi.

“EKONOMİDE İYİYİZ”

Pandeminin dünyanın tepesine kabus gibi çöktüğünü anlatan Özhaseki, “Herkes insanların canını korumaya odaklandı. Bu konuda Türkiye dünyada en başarılı üç ülkeden birisidir. Bunu dost düşman kabul ediyor. AB ülkelerinde insanlar hastane kapısında bekledi. İngiltere’de toplu ölümler oldu. Çok şükür Türkiye’de bunların hiçbirisi yaşanmadı. Hastanelerimiz, özellikle şehir hastanelerimiz insanımıza hizmet vermeye devam etti.

Pandemi döneminde 26 sağlık tesisi ve hastane açıldı. Cumhurbaşkanımız 1.5 senedir halen açılışlar yapmaya devam ediyor. Ekonomide son çeyrekte yüzde 7 büyüyen bir Türkiye’yle karşı karşıyayız. Ancak pandemide mecburen kapanma sonucu küçük esnafa dair, hizmet sektörüne dair işletmelerin zorda olduğunu görüyoruz. Onlarla ilgili hükümetimizin aldığı kararlar ve tedbirler var. Çok şükür onların da işleri canlandı. Piyasada bir canlılık var. İyiye giden bir ortam var. Bu konuda hükümetimiz 600 milyarlık yardımı piyasaya pompalamaya devam ediyor. Küçük esnafımızı korumaya devam edeceğiz. Ekonominin çarkları en iyi şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)