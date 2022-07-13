Fuat Oktay’a Çorumlu gelin

Fuat Oktay, Hümeyra Şahin çiftinin düğün tarihi netleşmezken, çiftin yüzüklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.

Havva Hümeyra Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın da köyü olan merkeze bağlı Yeşilyayla Köyü'nden. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevini sürdüren Şahin'in Kasım 2018'e kadar Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Fuat Oktay'ın 11 yıl önce ayrıldığı ilk eşinin de Çorumlu olduğu ve ilk eşinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)

