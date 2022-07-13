Fuat Oktay’a Çorumlu gelin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Çorumlu hemşehrimiz Havva Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor.
Güncel 13.07.2022, 19:13
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Fuat Oktay, Hümeyra Şahin çiftinin düğün tarihi netleşmezken, çiftin yüzüklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.
Havva Hümeyra Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın da köyü olan merkeze bağlı Yeşilyayla Köyü'nden. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevini sürdüren Şahin'in Kasım 2018'e kadar Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Fuat Oktay'ın 11 yıl önce ayrıldığı ilk eşinin de Çorumlu olduğu ve ilk eşinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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