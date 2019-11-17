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Fuar’daki konuk ülkelere Çorum tanıtımı

Ankara’da düzenlenen Travel Expo 4, Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Vakıf 19 Standı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve eski bakanlardan Saffet Arıkan Bedük tarafından da ziyaret edildi.

Fuar’daki konuk ülkelere Çorum tanıtımı

Ankara’da düzenlenen Travel Expo 4, Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Vakıf 19 Standı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve eski bakanlardan Saffet Arıkan Bedük tarafından da ziyaret edildi.

17 Kasım 2019 Pazar 22:20
Fuar’daki konuk ülkelere Çorum tanıtımı

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Fuar’daki Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Etiyopya, Kolombiya, Moğolistan, Kazakistan, Ekvator, Güney Afrika, İran, Malezya, Finlandiya, Vietnam, Ukrayna ve Zambiya stantlarını ziyaret ederek kültür ataşeleri ile görüşüp Çorum hakkında bilgiler verdi.

Bilan ayrıca, üniversitelerin turizm bölümleri yöneticileri, Muğla, Hatay başta olmak üzere bazı illerin kültür ve turizm müdürleriyle, Ankara Kulübü ve Nallıhan ilçesi yöneticileriyle kültür turizmi konusunda yararlı görüşmeler yaptı.

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(Haber Merkezi)

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